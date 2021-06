Legende: Darf wieder auf dem Centre Court ran Roger Federer. Keystone

Roger Federer wird am Donnerstag in Wimbledon erneut in den Genuss der einzigartigen Atmosphäre auf dem Centre Court kommen. Die Weltnummer 8 trifft um ca. 17:30 Uhr (live auf SRF zwei und in der Sport App) auf Richard Gasquet (ATP 56). Die Partie wurde als 3. des Tages nach zwei Frauen-Matches angesetzt.

Gegen den vier Jahre jüngeren Franzosen Gasquet hat Federer 18 von 20 Spielen gewonnen, darunter alle bei Grand-Slam-Turnieren und die letzten zehn seit 2011. In Wimbledon trafen die beiden zweimal aufeinander, 2006 in der 1. Runde und 2007 im Halbfinal. Federer setzte sich beide Male in drei Sätzen durch und holte anschliessend den Titel.