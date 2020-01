Die Schweizer Tennisfans müssen keinen Wecker stellen: Roger Federer beginnt in Melbourne seine Drittrundenpartie am späten Freitagmorgen.

Am Freitag um zirka 10:45 Uhr

Legende: Spielte schon in der 2. Runde in der Night-Session Roger Federer. Keystone

Roger Federer bestreitet seine 3. Partie bei den Australian Open in der Night-Session. Eine Überraschung ist dies nicht. Schliesslich trifft mit Federer der weltweit wohl beliebteste Spieler auf einen der Lokalmatadoren. John Millman ist in der Gunst der australischen Fans ebenfalls hoch oben angesiedelt. Die Stimmung dürfte bestens werden.

Vorher Osaka - Gauff

Federer - Millman ist am Freitagmorgen Schweizer Zeit die 2. Partie in der Rod Laver Arena. Zuvor duellieren sich die japanische Weltnummer 4 Naomi Osaka und das amerikanische Teenie-Wunderkind Coco Gauff (Spielbeginn 09:00 Uhr). Das Spiel Federer - Millman dürfte nicht vor 10:45 Uhr beginnen (live bei SRF).

Im Head-to-Head zwischen Federer und Millman steht es 2:1 für den Schweizer. Die einzige Partie an einem Grand-Slam-Turnier verlor er im Achtelfinal der US Open 2018 jedoch in 4 Sätzen.