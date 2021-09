Belinda Bencic wird ihren Viertelfinal an den US Open gegen Emma Raducanu am Mittwoch ab 18:05 Uhr bestreiten.

Legende: Steht erneut am Mittag Ortszeit im Einsatz Belinda Bencic. imago images

Der Viertelfinal zwischen Belinda Bencic (WTA 12) und Emma Raducanu (WTA 150) an den US Open wurde als erste Partie des Tages im Arthur-Ashe-Stadion angesetzt. Das Premieren-Duell zwischen der 24-jährigen Schweizerin und der erst 18-jährigen Teenagerin aus Grossbritannien beginnt um ca. 18:10 Uhr Schweizer Zeit (12:10 Uhr in New York).

Djokovic in der Night Session

Auf den Viertelfinal mit Schweizer Beteiligung folgt die Partie zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und Lloyd Harris aus Südafrika. Erst in der Night Session bestreitet der Weltranglistenerste 1 Novak Djokovic seinen Viertelfinal gegen Matteo Berrettini. Die Reprise des Wimbledon-Finals in diesem Jahr findet nach dem Frauen-Duell zwischen Karolina Pliskova und Maria Sakkari statt.

02:29 Video Archiv: Bencic behält im Achtelfinal gegen Swiatek die Oberhand Aus Sport-Clip vom 06.09.2021. abspielen