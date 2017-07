«Andy gewinnt, das ist ganz eindeutig»

Die erste Wimbledon-Woche ist Geschichte. Wir blicken mit einigen Fans zurück und wollen von ihnen wissen, wer in einer Woche die Trophäe in die Höhe stemmen wird.

Am Sonntag wird in Wimbledon bekanntlich geruht. Welche Geschichten haben in der ersten Woche am meisten bewegt? Wer sind nach den ersten drei Runden die Top-Favorit/innen auf den Titel? Wir haben bei einigen Besuchern nachgefragt.

Welches war Ihr speziellster Moment der 1. Wimbledon-Woche?

Die bisherigen Wimbledon-Momente der Fans 0:48 min, vom 8.7.2017

Wer gewinnt den Titel bei den Männern?

Die Fans nennen ihren Titelkandidaten 0:34 min, vom 8.7.2017

Wer gewinnt den Titel bei den Frauen?