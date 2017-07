Angeschlagener Murray scheitert in Wimbledon

Der erste Wimbledon-Halbfinalist 2017 heisst überraschend Sam Querrey. Der Amerikaner eliminiert mit Andy Murray den Titelverteidiger durch ein 3:6, 6:4, 6:7, 6:1, 6:1.

Nach einer 2:1-Satzführung nach knapp 2 Stunden ging bei Murray nichts mehr.

In den letzten beiden Sätzen lautete das Punkteverhältnis 53:22.

Im Halbfinal trifft der Amerikaner auf Marin Cilic.

Andy Murray (ATP 1) kämpfte zwar bis zum Schluss, doch der Schotte war sichtbar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Im 5. Satz konnte der 30-Jährige kaum mehr längere Ballwechsel mitgehen; Querrey (ATP 28) hatte leichtes Spiel und verwandelte nach 162 Minuten mit seinem 27. Ass seinen ersten Matchball zum Sieg.

Querrey steht nach 42 Versuchen erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal – so lange hatte noch keiner gebraucht.

Der Amerikaner hat in Wimbledon Erfahrung damit, den Titelverteidiger aus dem Turnier zu werfen: Im letzten Jahr eliminierte er Novak Djokovic, den Sieger von 2015.

Querrey ist der erste Amerikaner unter der letzten vier an einem Major-Event seit Andy Roddick 2009.

Angeschlagener Murray gibt alles – und verliert Punkt trotzdem

Perfekter Start, bitteres Ende

Dabei hatte Murray perfekt in den Match gefunden und seinem Gegner gleich in dessen erstem Aufschlagspiel den Service abgenommen. Es sollte ihm bis zum Ende der Partie allerdings nur noch zwei weitere Male gelingen – zu wenig für den Einzug in den Halbfinal.

Nachdem Murray den 3. Satz noch im Tiebreak für sich entscheiden konnte, brach er komplett ein. Von seinen Hüftproblemen stark handicapiert, gewann der Titelverteidiger nur noch zwei Games und musste chancenlos mitansehen, wie Querrey erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Halbfinal erreichte.

Murray bleibt an der Spitze

Weil Novak Djokovic in seinem Viertelfinal verletzungsbedingt aufgeben musste, bleibt Murray auch nach Wimbledon die Nummer 1 – ein schwacher Trost.

Für Querrey steht am Freitag der Halbfinal an. Er trifft dort auf Marin Cilic, der ebenfalls über 5 Sätze gehen musste.Nach 3:29 Stunden hatte der Kroate Nadal-Bezwinger Gilles Muller schliesslich mit 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1 in die Knie gezwungen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.07.17, 14:00 Uhr