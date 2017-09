Aufschlagstarker Anderson schafft Premiere

Kevin Anderson erreicht nach einem Viersatz-Sieg gegen Pablo Carreño Busta den US-Open-Final. Nach verlorenem Startsatz gewann der Südafrikaner verdient.

Anderson - Carreño Busta: Die Live-Highlights 0:39 min, vom 9.9.2017

Kevin Anderson (ATP 32) schlägt Pablo Carreño Busta (ATP 19) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Für den 31-Jährigen ist es der erste Einzug in einen Grand-Slam-Final.

Gegner des Südafrikaners ist entweder Rafael Nadal (ATP 1) oder Juan Martin del Potro (ATP 28).

Kevin Anderson schafft mit 31 Jahren den grössten Erfolg seiner Karriere. Der Mann, der bislang erst einmal einen Grand-Slam-Viertelfinal erreichte (2015 in New York), steht im Endspiel der US Open.

Steigerungslauf Andersons

Der Sieg des Südafrikaners geht in Ordnung. Nach einem verschlafenen ersten Satz vermochte Anderson sein Spiel zu steigern. Vor allem mit dem Aufschlag diktierte er das Spiel gegen Carreño Busta.

Nachdem er im 5. Game des 2. Satzes sein zweites Break kassiert hatte, gab er seinen Aufschlag nicht mehr ab und gewann verdient. Andersons Einzug hat durchaus historischen Charakter:

Er ist der erste Südafrikaner seit 52 Jahren, der wieder ein US-Open-Finale erreichte.

Der Weltranglisten-32. ist der am schlechtesten platzierteste Endspielteilnehmer im Big Apple seit Einführung der Computer-Rangliste 1973.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.09.17, 22:00 Uhr