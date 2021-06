Jil Teichmann (WTA 55) unterliegt Camila Giorgi (WTA 62) in der 1. Runde von Wimbledon 2:6, 2:6.

Damit scheitert die 23-Jährige einmal mehr in der 1. Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Am Mittwoch stehen in Wimbledon auch Viktorija Golubic und Belinda Bencic im Einsatz.

Jil Teichmann konnte nicht verbergen, dass sie aufgrund einer Fussverletzung ohne Rasen-Wettkampfpraxis in Wimbledon antrat. Gegen die Italienerin Camila Giorgi blieb Teichmann chancenlos und musste sich nach etwas mehr als einer Stunde mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

6 Games in Serie verloren

Bis zum 2:2 im ersten Satz hielt die Schweizer Weltnummer 55 mit, ehe Giorgi 6 Games in Serie gewann und die Partie in deutliche Bahnen lenkte. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2018 war bei eigenem Aufschlag lange unantastbar und gestand Teichmann erst gegen Ende der Partie Breakbälle zu, wovon die Schweizerin aber keinen nutzen konnte.

Teichmann bleibt damit an Grand-Slam-Turnieren ein weiteres Mal glücklos. Bei acht Major-Teilnahmen schaffte sie bisher nur an den US Open 2018 den Sprung in die 2. Runde.