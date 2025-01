Per E-Mail teilen

Legende: Präsentiert sich in einer starken Form Carlos Alcaraz. Reuters/Edgar Su

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) benötigt in der 2. Runde der Australian Open nur 81 Minuten, um Yoshihito Nishioka (JPN/ATP 65) zu besiegen.

Novak Djokovic (SRB/ATP 7) wird in Melbourne von Jaime Faria (POR/ATP 125) deutlich mehr gefordert, behält letztlich aber souverän die Oberhand.

Mit dem Titel an den Australian Open könnte Carlos Alcaraz zum jüngsten Spieler avancieren, der alle vier Major-Turniere gewinnt. Seine ersten beiden Partien in Melbourne dürften den 21-Jährigen zuversichtlich stimmen, dass er es schaffen kann. Wie gegen Alexander Schewtschenko (KAZ/ATP 77) gab Alcaraz auch in der 2. Runde gegen Yoshihito Nishioka keinen Satz ab.

Nach 30 Minuten führte der Spanier gegen den Japaner bereits mit 6:0, 3:0 und hatte seinem Widersacher bis zu diesem Zeitpunkt nur gerade 9 Punkte überlassen. Nishioka war dermassen chancenlos, dass in der Margaret Court Arena nach seinem ersten Gamegewinn zum 1:3 im 2. Satz riesiger Jubel aufbrandete. Auch die beiden Protagonisten auf dem Platz konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Alcaraz gewann letztlich mit 6:0, 6:1, 6:4 und trifft in der 3. Runde auf Nuno Borges (POR/ATP 33).

Publikum in Rod Laver Arena steht Kopf

Ein zumindest phasenweise deutlich ausgeglicheneres Duell bekamen die Zuschauenden beim Spiel von Novak Djokovic in der Rod Laver Arena geboten. Der Serbe wurde vom portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria besonders im 2. Durchgang ins Schwitzen gebracht. Zwar machte Djokovic dort einen 2:5-Rückstand wett und entschied einen der bisher hochklassigsten Ballwechsel des Turniers für sich.

Im Tiebreak aber gehörte die Show dem Grand-Slam-Debütanten. Mit einem frechen Stoppball machte die Weltnummer 125 den Satzausgleich perfekt. Im Anschluss nahm Djokovic seinem Gegner aber den Wind aus den Segeln. Nach genau 3 Stunden nutzte der 24-fache Grand-Slam-Champion seinen 1. Matchball zum 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2-Erfolg. Nächster Gegner von Djokovic ist der Tscheche Tomas Machac (ATP 25).

