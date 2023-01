In der Nacht auf Donnerstag sind den Schweizern an den Australian Open ihre Erstrunden-Gegner zugelost worden.

Legende: Stan the Man «Down Under» Wawrinka bei einer Trainingssession in Melbourne. Keystone/EPA/Morgan Hanckock

Marc-Andrea Hüsler (ATP 55), die Nummer 1 der Schweiz, trifft in der 1. Runde in Melbourne auf den Australier John Millman (ATP 148). Hüslers Angriffsspiel sollte sich gegen den bereits 33-jährigen Spieler auszahlen.

Stan Wawrinka, 2014 Sieger der Australian Open, spielt gegen den slowakischen Linkshänder Alex Molcan (ATP 54). Beide hatten vor einem Jahr die 2. Runde erreicht.

Nadal gegen formstarken Draper

Im Falle eines Erfolgs warten auf den Zürcher und den Waadtländer zwei der grossen Mitfavoriten des Turniers: Hüsler würde auf den Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew (ATP 8) treffen, Wawrinka auf Basel-Sieger Felix Auger-Aliassime (ATP 7).

Rafael Nadal, Titelverteidiger und die Nummer 1 der Setzliste, muss in der 1. Runde gegen den britischen Adelaide-Halbfinalisten Jack Draper (ATP 40) antreten. Der Spanier steigt nach seinen beiden Niederlagen beim United Cup gegen Cameron Norrie und Alex de Minaur mit wenig Selbstvertrauen in das am Montag beginnende Turnier.