Bacsinszky verpasst die US Open

Heute, 20:08 Uhr

Schlechte Nachrichten von Timea Bacsinszky: Die Lausannerin kann nicht an den US Open teilnehmen. Grund sind Blessuren am Oberschenkel und an der Hand.

Bild in Lightbox öffnen. Timea Bacsinszky (WTA 24) sagte neben den US Open auch die Teilnahme am Vorbereitungsturnier in New Haven ab, wie sie auf Twitter schreibt. Die bestklassierte Schweizer Tennisspielerin laboriert seit ihrem Drittrunden-Aus in Wimbledon an einer Verletzung im linken Oberschenkel. Dazu kommen seit Ende des letzten Jahres immer wieder Probleme mit der Hand. Wegen den Oberschenkelproblemen hatte die Romande das Heimturnier in Gstaad auslassen müssen. Nun schreibt sie: «Meinem Oberschenkel geht es viel besser, aber ich muss mit meiner Hand noch immer vorsichtig sein und einige Abklärungen machen.» Bacsinszky erklärt Forfait pic.twitter.com/mMyYIh8xwF — Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) 14. August 2017

sas