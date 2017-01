Bacsinszky zur Primetime auf der grossen Bühne

Heute, 5:35 Uhr

Timea Bacsinzsky macht am Samstag in Melbourne den Auftakt der Nightsession. Die Lausannerin trifft ab 9 Uhr Schweizer Zeit in der Rod Laver Arena auf Daria Gavrilova.

Bild in Lightbox öffnen. Nach Serena Williams und Rafael Nadal: Timea Bacsinszky (WTA 12) bestreitet ihre Drittrunden-Partie an den Australian Open zur besten Zeit auf der ganz grossen Bühne. Die Partie gegen die Einheimische Daria Gavrilova (WTA 22) wurde als Auftaktmatch der Nightstession festgelegt. Bacsinszky kämpft demnach am Samstagmorgen ab 9 Uhr Schweizer um den Einzug in die Achtelfinals. Sie können die Partie live auf SRF zwei oder im Livestream auf der App und im Web mitverfolgen. Das Programm in der Rod Laver Arena (Schweizer Zeit): 01:00 Uhr: Dominika Cibulkova - Jekaterina Makarowa

anschl.: Nicole Gibbs - Serena Williams

anschl.: Alexander Zverev - Rafael Nadal

09:00 Uhr: Daria Gavrilova - Timea Bacsinszky

anschl.: Grigor Dimitrov - Richard Gasquet

sta