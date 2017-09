Carreño Busta beendet Shapovalov-Märchen

Heute, 20:45 Uhr

Denis Shapovalov ist in den Achtelfinals der US Open ausgeschieden. Der Kanadier scheitert in 3 Tiebreaks an Pablo Carreño Busta.

Carreno Busta - Shapovalov: Die Live-Highlights 1:29 min, vom 3.9.2017 Fast 3 Stunden dauert es, bis das 7:6, 7:6, 7:6 von Carreño Busta feststeht.

Der Spanier erreicht an den US Open erstmals den Viertelfinal.

Shapovalov macht in der Weltrangliste trotz seines Ausscheidens einen Sprung um mehr als 15 Plätze. Das Märchen von Denis Shapovalov (ATP 69) in New York ist zu Ende. Der 18-jährige Kanadier, der an den US Open die Qualifikation und 3 Runden im Haupttableau überstanden hatte, musste sich Pablo Carreño Busta (19) geschlagen geben. Der Spanier zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgebrühter und gewann alle 3 Sätze im Tiebreak. Carreño Busta erreichte erstmals den Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Speziell daran: Alle vier Spiele gewann er gegen Qualifikanten. Sendebezug: srf.ch/sport, Webstream, 03.09.17, 17:00 Uhr

bbi