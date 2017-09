Carreno Busta lässt Schwartzman abblitzen

Pablo Carreno Busta heisst der erste Halbfinalist der US Open. Der Spanier liess Diego Schwartzman keine Chance und siegte in 3 Sätzen. In der Vorschlussrunde wartet Sam Querrey oder Kevin Anderson.

Zusammenfassung Carreno Busta - Schwartzman 2:35 min, vom 5.9.2017

Dominanz: Nach 1:58 Stunden lautet das Skore 6:4, 6:4, 6:2 zugunsten von Carreno Busta (ATP 19).

Nach 1:58 Stunden lautet das Skore 6:4, 6:4, 6:2 zugunsten von Carreno Busta (ATP 19). Effizienz: Schwartzman (ATP 33) muss seinem Kontrahenten 8 Breakchancen zugestehen. 6 davon nutzt dieser.

Schwartzman (ATP 33) muss seinem Kontrahenten 8 Breakchancen zugestehen. 6 davon nutzt dieser. Imposanz: Auch nach seiner 5. Partie steht der Spanier ohne Satzverlust da.

Vielleicht lag es daran, dass Diego Schwartzmann schon etwas müde war: Immerhin hatte er zuvor mit Carlos Berlocq (ATP 95), Janko Tipsarevic (ATP 67), Marin Cilic (ATP 7) und Lucas Pouille (ATP 20) namhafte Tenniskonkurrenz auf die Heimreise geschickt. Pablo Carreno Busta hingegen hatte sich ausnahmslos Qualifikanten gegenüber gesehen.

In der Folge musste der Argentinier sich im Viertelfinal medizinisch versorgen lassen. Carreno Busta wirkte frischer und fokussierter.

Die Weste bleibt weiss

Man würde Carreno Busta jedoch Unrecht tun, begründete man seinen Halbfinal-Einzug in Flushing Meadows einzig mit der Müdigkeit seines Gegners: Der 26-jährige Spanier zeigte sich in allen Belangen souverän: Er schlug mehr Asse als sein Gegenüber, war am Netz überlegen und schlug insbesondere mit der Vorhand einige sehenswerte Winner. Der 5. Sieg in New York ohne Satzverlust war die logische Folge daraus.

Querrey oder Anderson?

Im Halbfinal trifft er entweder auf den Südafrikaner Kevin Anderson (ATP 32) oder den Amerikaner Sam Querrey (ATP 21). Bereits jetzt steht fest: Dank seinen Leistungen am letzten Major-Turnier wird Carreno Busta am Montag erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorstossen.

Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 5.9.2017, 18 Uhr