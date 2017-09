Der amerikanische Traum lebt: Vandeweghe schaltet Pliskova aus

Coco Vandeweghe hat im Viertelfinal der US Open Karolina Pliskova aus dem Turnier geworfen. Die US-Amerikanern schlug die Weltranglistenerste in 2 Sätzen.

Kurz vor Ende der Partie machte es Coco Vandeweghe (WTA 22) nochmals unnötig spannend. Mit einem unerzwungenen Fehler ermöglichte sie Karolina Pliskova (WTA 1) die Chance auf das Rebreak. Diese Gelegenheit vermochte Pliskova allerdings nicht zu nutzen. Wenig später war der 7:6, 6:3-Erfolg der US-Amerikanerin perfekt.

Dominanter Auftritt

Gegen die etwas angeschlagen wirkende Pliskova trat Vandeweghe von Beginn weg dominant auf. Die 25-Jährige, die dieses Jahr bereits an den Australian Open die Halbfinals erreicht hatte, schlug insgesamt 24 Winner und fegte Pliskova regelrecht vom Platz.

Muguruza neue Nummer 1

Mit dem Aus im Viertelfinal enden für Pliskova nicht nur die US Open, sondern vorerst auch ihre Zeit als Nummer 1. Ab kommendem Montag wird die in «Flushing Meadows» früh gescheiterte Garbine Muguruza an der Spitze der Weltrangliste stehen.