Die bisherigen Major-Finals zwischen Federer und Nadal

Paris 2006: Erstes Final-Duell geht an Nadal

Das erste Duell der ewigen Rivalen in einem Grand-Slam-Final. Roger Federer legt los wie die Feuerwehr und holt sich den 1. Satz deutlich. In der Folge aber kommt Nadal auf und sichert sich mit 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 seinen 2. Grand-Slam-Titel.

Wimbledon 2006: Federer holt sich 4. Wimbledon-Titel in Serie

3. French Open 2007: Wieder reicht es Federer nur für einen Satz

Nadal strebt in Paris seinen 3. Erfolg in Serie an. Wie schon im Jahr zuvor steht ihm Roger Federer im Endspiel gegenüber. Nadal ist auf Sand aber eine Klasse für sich und lässt dem Schweizer beim 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 nie wirklich eine echte Chance auf den Titel.