Die Nummer 1 liegt wieder in Federers Händen

Nach dem Viertelfinal-Out von Rafael Nadal in Cincinnati ist klar: Wenn Roger Federer die US Open gewinnt, nimmt er am 11. September seine insgesamt 303. Woche als Weltnummer 1 in Angriff.

Spannender könnte die Ausgangslage im Männer-Tennis vor den am 28. August in New York beginnenden US Open nicht sein: Andy Murray, Rafael Nadal und Roger Federer haben es alle in den eigenen Händen, sich Platz 1 in der Weltrangliste vom 11. September zu sichern. Derjenige des Trios, der in «Flushing Meadows» den Titel gewinnt, hat die Nummer 1 auf sicher.

So präsentiert sich die Ausgangslage:

Wer hat wie viele Punkte?

Punkte Federer

Punkte Nadal

Punkte Murray

Aktuell 7145 7555 7750 Nach Cincinnati

7145 7645 7150







Zu verteidigen an US Open

- 180 360

Klar ist: Am Montag wird Nadal Murray von der Spitze der Weltrangliste verdrängen. Der Mallorquiner hat es mit seinem Viertelfinal-Out in Cincinnati jedoch verpasst, den Schotten und Federer, die beide in Ohio fehlten, für die US Open noch mehr in Zugzwang zu bringen.

Sollte Federer in New York fit antreten können, stehen seine Chancen auf die Nummer 1 nicht schlecht. Selbst dann, wenn er im «Big Apple» nicht seinen 3. Grand-Slam-Pokal der Saison gewinnen sollte.

Der Baselbieter ist nach den US Open die neue Weltnummer 1, wenn er ...

... den Titel gewinnt.

gewinnt. ... den Final erreicht und weder Nadal noch Murray den Titel gewinnen.

erreicht und weder Nadal noch Murray den Titel gewinnen. ... in den Halbfinal kommt und Murray nicht den Final erreicht und Nadal maximal in die Viertelfinals kommt.

kommt und Murray nicht den Final erreicht und Nadal maximal in die Viertelfinals kommt. ... in den Viertelfinal einzieht, während Murray vor den Halbfinals ausscheidet und für Nadal schon in Runde 1 Schluss ist.

Kommt Federer nicht über die Achtelfinals hinaus, hat er keine Möglichkeit, Platz 1 zu erklimmen.

Richtig delikat würde es, sollte Nadal in Runde 2, Federer in den Viertelfinals und Murray im Halbfinal ausscheiden: Dann kämen der Schotte und der Spanier auf je 7510 Punkte und Federer auf 7505 Zähler.

Wer ist nach den US Open die Weltnummer 1?

Optionen Rafael Nadal Andy Murray Roger Federer

