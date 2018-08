Belinda Bencic verliert an den US Open bereits in der ersten Runde. Auch die angeschlagene Timea Bacsinszky unterliegt.

Die Schweizerinnen in New York

Belinda Bencic (WTA 38) verliert nach einem verheissungsvollen Start in die Partie gegen Alexandra Sasnowitsch (WTA 33) mit 6:2, 1:6 und 2:6

Nachdem Bencic letzte Woche in New Haven an Aryna Sabalenka gescheitert war, bedeutete also auch in New York eine Weissrussin Endstation. Dabei hatte die Partie für Bencic perfekt begonnen. Mit einer überzeugenden Vorstellung sicherte sie sich den ersten Satz.

Wie aus heiterem Himmel kassierte Bencic zu Beginn des zweitens Satzes das Break. Während Sasnowitsch danach immer effektiver auf das Tempo drückte, ärgerte sich Bencic über ihre zunehmenden Unzulänglichkeiten. Sie verlor die Kontrolle über den Match und hatte der 24-Jährigen nicht mehr viel entgegen zu setzen.

Auch für Timea Bacsinszky (WTA 118) sind die US Open nach der 1. Runde zu Ende. Die Romande verliert gegen Aleksandra Krunic (WTA 49) in 3 Sätzen mit 2:6, 6:3 und 0:6.

Die Schweizerin verliess zwischen den Sätzen jeweils den Platz in Richtung Garderobe und nahm beim Stand von 0:3 im 3. Satz ein Medical Timeout. Probleme am linken Unterschenkel erschwerten ihren Auftritt zusätzlich.

Auch ihr Aufschlag hinderte Bacsinszky an einer besseren Performance. 12 Doppelfehler summierten sich im Verlauf der Partie. Ihre Gegnerin kam auf 9 Doppelfehler, 6 davon leistete sie sich allerdings im selben Game.

Sendebezug: «sportlive» SRF zwei, 28.08.2018, 19:10 Uhr.