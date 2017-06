Djokovic scheitert an Thiem – Nadal profitiert von Aufgabe

Dominic Thiem hat im Viertelfinal der French Open Titelverteidiger Novak Djokovic überraschend klar in 3 Sätzen geschlagen. Nun trifft der Österreicher auf Rafael Nadal.

Die besten Punkte bei Djokovic - Thiem 4:53 min, vom 7.6.2017

7:6 (7:5), 6:3 und 6:0, so lautete am Ende das klare Verdikt zugunsten des Österreichers Dominic Thiem gegen Novak Djokovic. In einem mehrheitlich ausgeglichenen Fight liess sich Djokovic erst im letzten Satz etwas gehen und kassierte den 10. Bagel seiner Profikarriere.

Im umstrittenen ersten Durchgang musste Thiem (ATP 7) beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag gar zwei Satzbälle abwehrten. «Das ist unglaublich. Ich lag im Head-to-Head 0:5 zurück. Ihn jetzt im Viertelfinal des French Open so zu besiegen, da geht ein Traum in Erfüllung», schwärmte Thiem im Platzinterview.

Carreno Busta: Mit Bauchmuskelzerrung ausgefallen

Im Halbfinal trifft Thiem nun auf Rafael Nadal (ATP 4). Der spanische Topfavorit zog einigermassen kampflos in die Runde der letzten 4 ein: Er profitierte von der Aufgabe von Landsmann Pablo Carreno Busta.

Carreno Busta gibt auf und diskutiert mit Nadal

Beim Stand von 2:6, 0:2 aus seiner Sicht schrie Carreno Busta nach einem Smash mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und erklärte sogleich Forfait. Die Weltnummer 21 hatte sich eine Zerrung im linken Bauchmuskel zugezogen.

Empfindliche Niederlage in Rom

Im Direktvergleich mit Thiem führt Nadal mit 4:2. Der Österreicher hatte dem Sandspezialisten allerdings die einzige Niederlage auf seiner Lieblingsunterlage in dieser Saison zugefügt: In Rom schlug er Nadal in 2 Sätzen.

