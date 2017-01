Ein Schweizer Halbfinal, der so nicht erwartet werden durfte

Stan Wawrinka und Roger kämpfen an den Australian Open im Direktduell um den Finaleinzug. Vor Beginn des Turniers hat wenig auf diese Affiche hingedeutet.

Wawrinka: «Hoffe, dass er nicht wieder sein Top-Niveau erreicht»

Federer: «Es wird nicht sehr einfach, uns verbindet viel»

Dass sich Stan Wawrinka an grossen Turnieren in einen Rausch spielen kann und er weit kommt, ist nichts Neues. Seit den US Open 2013 hat der Lausanner 7 Mal mindestens den Halbfinal bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht.

Wer hätte das vor dem Turnier gedacht?

Dass Roger Federer an Major Events weit kommt, ist ebenso wenig überraschend. Bereits zum 41. Mal steht er in einem Grand-Slam-Halbfinal, alleine an den Australian Open kämpft er zum 13. Mal um den Einzug ins Endspiel.

Wem drücken Sie im Schweizer Halbfinal die Daumen?

Dennoch ist es dieses Jahr eher überraschend, dass es in der Vorschlussrunde zum Schweizer Duell kommt, hat doch zu Beginn des Turniers noch wenig darauf hingedeutet:

Wawrinka stand bereits in Runde 1 am Rande des Ausscheidens. Er lag gegen Martin Klizan im 5. Satz mit Break in Rückstand und wehrte beim Stand von 2:4 2 Spielbälle des Slowaken zum 5:2 ab. Der Lausanner zog den Kopf aber aus der Schlinge.

Federer hat vor den Australian Open ein halbes Jahr lang keinen Ernstkampf auf der ATP-Tour bestritten. Über den Formstand den 17-fachen Grand-Slam-Siegers herrschte Ungewissheit. Zudem war klar, dass er als Nummer 17 der Setzliste bereits ab der 3. Runde nur noch auf Top-Spieler treffen würde. Dass er im Viertelfinal nicht auf die Weltnummer 1 Andy Murray trifft, hätten vor dem Turnier wohl nicht die kühnsten Optimisten erwartet.

« Ich habe die Überzeugung, die es braucht, um ihn zu schlagen. » Stan Wawrinka



Nach 5 gespielten Runden in Melbourne ist indes klar: Wawrinka setzte zu seinem schon fast obligaten Steigerungslauf an und Federer spielt, als wäre er nie weggewesen. Und so kommt es aus Schweizer Sicht zum erhofften Duell. Zum 22. Mal treffen die beiden Kumpels aufeinander (18:3 für Federer), zum 7. Mal an einem Grand-Slam-Turnier (6:1 für Federer).

« Das Problem ist, dass Stan weiss, wie man Grand-Slam-Titel gewinnt. »

Und was sagen die beiden Protagonisten zum bevorstehenden Duell? Der gegenseitige Respekt ist gross:

Wawrinka: «Ich treffe auf den besten Spieler aller Zeiten. Es ist immer speziell, weil er so gut ist. Er findet eine Antwort auf alles. Aber ich habe gezeigt, dass ich ihn auch an Grand-Slam-Turnieren bezwingen kann. Ich habe die Überzeugung, die es braucht, um ihn zu schlagen.»

«Ich treffe auf den besten Spieler aller Zeiten. Es ist immer speziell, weil er so gut ist. Er findet eine Antwort auf alles. Aber ich habe gezeigt, dass ich ihn auch an Grand-Slam-Turnieren bezwingen kann. Ich habe die Überzeugung, die es braucht, um ihn zu schlagen.» Federer: «Das Problem ist, dass Stan weiss, wie man Grand-Slam-Titel gewinnt. An den French Open hat er mich schon locker in die Schranken gewiesen. Er hat die Power, die andere nicht haben. Es ist nicht unbedingt einfach, weil wir einander gut kennen und uns viel verbindet. Aber wenigstens kommt ein Schweizer weiter.»

Federer-Zverev: Die Live-Highlights

Wawrinka-Tsonga: Die Live-Highlights

