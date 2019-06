Vondrousova gibt nur zwei Games ab

Marketa Vondrousova steht erstmals in einem Grand-Slam-Viertelfinal. Die Tschechin schlug die an Nr. 12 gesetzte Lettin Anastasija Sewastowa in Paris glatt mit 6:2, 6:0. Als 17-Jährige sorgte sie vor zwei Jahren für Aufsehen, als sie als Qualifikantin das WTA-Turnier in Biel gewann. Im French-Open-Viertelfinal trifft die Nummer 38 der Welt auf die Kroatin Petra Martic, die Kaia Kanepi (Est) in 2:12 Stunden niederrang.

Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 2.6.19, 11:00 Uhr