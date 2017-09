Federer erneut in der Night-Session

Die Achtelfinal-Partie an den US Open zwischen Roger Federer und Philipp Kohlschreiber findet in der Nacht auf Dienstag statt.

Wie schon in der 3. Runde gegen Feliciano Lopez steht Roger Federer auch im Achtelfinal in der Nacht im Einsatz. Der Schweizer wurde in seinem 4. Spiel zum 3. Mal in der Night-Session eingeteilt.

Gegen Philipp Kohlschreiber (ATP 37) hat Federer in seiner Karriere in 11 Partien noch nie verloren. Ob er das Dutzend voll macht, kommt in der Nacht auf Dienstag ab 01:00 Uhr aus. Die Partie wird live auf SRF zwei oder in der Sport App übertragen.