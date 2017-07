Federer gegen Berdych am späteren Freitagnachmittag

Roger Federer und Tomas Berdych müssen sich am Freitag gedulden: Zuerst dürfen Sam Querrey und Marin Cilic auf dem Centre Court ran.

Federer trainiert vor den Augen zahlreicher Zuschauer 2:15 min, vom 13.7.2017

Die Partie zwischen Roger Federer und Tomas Berdych in Wimbledon ist am Freitag als zweiter Halbfinal geplant. Vor den beiden treten auf dem Centre Court im ersten Halbfinal der Kroate Marin Cilic und der Amerikaner Sam Querrey gegeneinander an (ab 14.00 Uhr). Beide Partien können Sie ab 14 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Gewinnt Federer den diesjährigen Halbfinal gegen Berdych?

Am Donnerstagnachmittag schlugen sowohl Berdych als auch Federer im Hinblick auf den Halbfinal einige Bälle.