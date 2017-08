Federer muss gegen Tiafoe über 5 Sätze

Roger Federer hat die 1. Runde an den US Open überstanden. Der Schweizer bekundete gegen Frances Tiafoe aber mehr Mühe als erwartet.

Federer muss gegen Tiafoe alles aufbieten 2:37 min, vom 30.8.2017

4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4 lautet das Endresultat.

Premiere: Federer spielte erstmals unter dem New Yorker Dach.

Der nächste Gegner in Runde 2 heisst Blaz Kavcic oder Michail Juschni.

Federers Auftaktmatch geriet am Ende zur Zitterpartie. Der Schweizer lag im Entscheidungssatz mit Break 5:2 vorne und musste dann selbst seinen Aufschlag abgeben. Nervosität machte sich nicht nur bei Ehefrau Mirka auf der Tribüne breit. Schliesslich brachte der 36-Jährige den Sieg jedoch unter Dach und Fach.

Der Rücken hält

«Es ist ein gutes Zeichen, dass ich durchgehalten habe», konstatierte Federer nach dem Match. Der Rücken scheint also keine Probleme zu machen. Das gebe ihm Selbstvertrauen, meinte der Baselbieter. Er sei froh, dass er nach der verletzungsbedingten Absage letztes Jahr wieder in New York spielen dürfe. Dass gegen Tiafoe noch nicht alles rund lief, nahm er zumindest äusserlich ohne Sorge zur Kenntnis.

Der 19-jährige Newcomer hatte vor dem 2. Duell gegen den «Maestro» grosse Töne gespuckt. Tatsächlich kam Tiafoe diesmal dem Sieg um einiges näher als letzten März in Miami. Vor allem im 4. Satz zeigte er, was in ihm steckt. Federer seinerseits hatte über weite Strecken mit seiner Rückhand zu kämpfen. Auf seinen Aufschlag konnte er sich aber meistens verlassen.

In der 2. Runde trifft Federer entweder auf den Slowenen Blaz Kavcic (ATP 88) oder auf den Russen Michail Juschni (ATP 101).

