Federer trainiert mit beinamputiertem Kind

Vor seinem Abend-Spiel gegen Philipp Kohlschreiber hat es sich Roger Federer nicht nehmen lassen, gegenüber einem 10-jährigen amerikanischen Kind ein Versprechen einzulösen.

«Wir machen das ganze Paket.» 1:00 min, vom 5.9.2017

Im Alter von 8 Jahren war Marc Krajekian aus North Carolina so schwer an Krebs erkrankt, dass ihm ein Bein abgenommen werden musste, wie der Sender Tennis Channel berichtete. Auf einen Brief an Roger Federer antwortete ihm der Schweizer: «Werde rasch gesund und sage mir, wenn du bereit bist. Dann spiele ich mit dir.» Nun löste er sein Versprechen ein.