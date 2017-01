Federer vs. Wawrinka: Klare Siege, Krimis und ein «Cry Baby»

Im Halbfinal der ATP World Tour Finals 2014 in London liefern sich Federer und Wawrinka ein hochklassiges Duell, in dem der Baselbieter 4 Matchbälle abwehrt und mit 4:6, 7:5, 7:6 gewinnt. In Erinnerung bleibt aber der Disput zwischen Wawrinka und Mirka Federer und das berühmte «Cry Baby», das sie ihm zuruft. Dicke Luft nur Tage vor dem Davis-Cup-Final.

4. Wawrinka zeigt dem «Maestro» den Meister

Viertelfinal-Tag an den French Open 2015. Beide Schweizer haben in den ersten 4 Runden überzeugt und nur einen Satz abgegeben. Die Ausgangslage ist offen – doch das Spiel verläuft äusserst einseitig. Wawrinka erwischt einen Traumtag und spielt Federer an die Wand. Am Schluss heisst es 6:4, 6:3, 7:6 für den Romand, der sich 5 Tage später den Titel sichert.