Das Duell Roger Federer - Stan Wawrinka gab es schon 25 Mal. Vor dem Paris-Viertelfinal rollen wir die Rivalität auf – und klammern uns an eine Hoffnung.

Federer vs. Wawrinka zum 26.

Legende: Wenn die Freundschaft pausieren muss Auf dem Platz schenken sich Roger Federer (links) und Stan Wawrinka jeweils nichts. imago images

Aus Schweizer Optik kommt es am Dienstag (live auf SRF zwei und in der Sport App) zur Traumaffiche bei den French Open: Der wiedererstarkte Stan Wawrinka (ATP 28/34-jährig) fordert den Sand-Rückkehrer Roger Federer (ATP 3/37-jährig) im Viertelfinal. 23 Triumphe auf Stufe Grand Slam vereinen die beiden Ausnahmekönner.

Der Verteilschlüssel bei ihren Errungenschaften (20 Trophäen für den «Maestro») ist etwa gleich einseitig wie der Ausgang der bisherigen Direktbegegnungen – zumindest auf den ersten und zweiten Blick, nicht aber auf den dritten.

Federer führt im Head-to-Head diskussionslos mit 22:3. Bei Aufeinandertreffen an Major-Events hat der Baselbieter mit 6:1 die Nase ebenfalls klar vor. Auf Sandbelag dagegen ist der Romand konkurrenzfähig. Alle seine Erfolge kamen auf dieser Unterlage zustande, so dass es im Direktvergleich 3:4 steht.

Die Initialzündung zu etwas Grossem

Ein gutes Omen – für Wawrinka wie für Federer – ist, dass ein Sieg aus diesem prestigeträchtigen Duell an Turnieren der höchsten Kategorie zuletzt beflügelnd wirkte. So folgte im Nachgang der letzten 3 Vergleiche in zwei Fällen der grosse Coup.

2015 stand Federer seinem Landsmann Wawrinka im Viertelfinal (4:6, 3:6, 6:7) auf dessen Weg zum French-Open-Märchen fast schon Spalier. Vor 2 Jahren drehte Federer den Spiess um. Er verspielte in der Melbourne-Vorschlussrunde zwar eine 2:0-Satzführung, konnte aber nochmals kontern und 3 Tage später beim wundersamen Comeback die Trophäe in die Höhe stemmen.

Nur 2015 bei den US Open ging diese Rechnung nach einem Schweizer Grand-Slam-Kracher nicht auf. Nach einem diskussionslosen 3-Satz-Sieg im Halbfinal unterlag Federer im Endspiel Novak Djokovic.

Zwischen Blitzsieg und Marathonmatch

Nachfolgend weitere spannende Fakten aus der bisher 25 Episoden umfassenden Affiche zwischen den früheren Davis-Cup-Kollegen auf der ATP-Tour:

Der kürzeste Match: 55 Minuten

Beim 6:4, 6:2 im Halbfinal von Rom 2015 war Federer im Eilzugstempo unterwegs.

Beim 6:4, 6:2 im Halbfinal von Rom 2015 war Federer im Eilzugstempo unterwegs. Der längste Match: 3 Stunden und 5 Minuten

Einen epischen Fight lieferten sich die beiden 2017 im Halbfinal der Australian Open – mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 behielt der «Maestro» das bessere Ende für sich.

Einen epischen Fight lieferten sich die beiden 2017 im Halbfinal der Australian Open – mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 behielt der «Maestro» das bessere Ende für sich. Die meisten Breaks: 8

In der oben genannten Begegnung kam jeder Spieler zu je 4 Service-Durchbrüchen. Gleich 8 Breaks (5 für Federer) fielen auch im Indian-Wells-Achtelfinal von 2013 beim 6:3, 6:7, 7:5 für den Baselbieter.

In der oben genannten Begegnung kam jeder Spieler zu je 4 Service-Durchbrüchen. Gleich 8 Breaks (5 für Federer) fielen auch im Indian-Wells-Achtelfinal von 2013 beim 6:3, 6:7, 7:5 für den Baselbieter. Die engste Partie

Bleiben wir in Kalifornien: Damals vor 6 Jahren entschied nach 223 Ballwechseln ein einziges Pünktchen zugunsten Federers (112:111)

Bleiben wir in Kalifornien: Damals vor 6 Jahren entschied nach 223 Ballwechseln ein einziges Pünktchen zugunsten Federers (112:111) Das einseitigste Spiel

Konträr verlief Duell Nummer 5 zwischen den beiden. Beim 6:3, 6:1 innert 69 Minuten im Madrid-Achtelfinal buchte Federer 62 Prozent aller Punkte (65:40).

