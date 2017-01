Federers fünf bisherige Finals in «Down Under»

1. 2004: Der erste Australian-Open-Sieg

Roger Federers erster Streich in Melbourne: Bei seiner fünften Teilnahme am Major in «Down Under» schafft der Baselbieter erstmals den Finaleinzug. Im Endspiel lässt er dem Russen Marat Safin keine Chance und siegt 7:6, 6:4, 6:2.