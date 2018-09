Die erste Halbfinalistin heisst überraschend Anastasija Sevastowa. Die Lettin besiegte die Titelverteidigerin in 2 Sätzen.

Frauen-Viertelfinals US Open

Die meisten der 24'000 Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadion und die Titelverteidigerin Sloane Stephens konnten Anastasija Sevastowa im Viertelfinal der US Open nicht stoppen. Die 28-jährige Lettin qualifizierte sich mit einem souveränen 6:2, 6:3-Sieg für die Runde der letzten 4. Noch nie zuvor hatte Sevastowa den Vorstoss in einen Grand-Slam-Halbfinal geschafft.

Rache ist für Sevastowa süss

Dafür verantwortlich war auch Stephens. 2017 hatte die US-Amerikanerin im US-Open-Viertelfinal gegen Sevastowa noch die Oberhand gehabt und gewann später gar das Turnier. Nun gelang der Lettin die eindrückliche Revanche. Dabei trotzte Sevastowa nicht nur der Hitze, sondern auch den mehrheitlich amerikanischen Fans.

Einzig beim Stand von 4:1 im 2. Satz hatte Sevastowa eine heikle Phase zu überstehen, als sie Stephens bis auf 4:3 herankommen lassen musste. In der Folge fand die Lettin aber zurück zu ihrem Spiel und machte den Sack nach 1:24 Stunden zu.

Warten auf Halbfinal-Gegnerin

Sevastowa ist die erste Lettin in einem Halbfinal der US Open. Dort trifft sie auf die Siegerin des Duells zwischen Karolina Pliskova und Serena Williams. Diese Partie findet in der Nacht auf Mittwoch statt.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 04.09.2018, 22:35 Uhr