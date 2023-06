Die Top-10-Spielerinnen

Sara Sorribes (ESP/WTA 132) w.o. Elena Rybakina (KAZ/WTA 4)

Für Elena Rybakina hat ihre Drittrunden-Partie an den French Open gegen Sara Sorribes noch vor dem ersten Ballwechsel geendet. Die Wimbledon-Siegerin musste kurzfristig krankheitsbedingt zurückziehen. Sie habe Fieber, erklärte Rybakina. Sie habe sich schon am Vortag nicht gut gefühlt und zwei Tage kaum geschlafen. «Es ist die richtige Entscheidung, weil es schwer ist, so zu spielen. Ich bin wirklich traurig, aber so ist das Leben.» Durch eine Allergie sei ihr Immunsystem angeschlagen, sie habe sich einen Virus eingefangen, berichtete Rybakina weiter. Sie ist die fünfte Spielerin aus den ersten zehn der Weltrangliste, die bei Roland Garros nicht mehr dabei ist. Die Weltranglisten-132. Sorribes steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in einem Achtelfinal.

01:35 Video Archiv: Rybakina siegt in Indian Wells Aus Sport-Clip vom 20.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.