Die Top-10-Spielerinnen

Jessica Pegula (USA/WTA 3) s. Camila Giorgi (ITA/WTA 37) 6:2, 0:0

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula musste in der 2. Runde der French Open nur kurz kämpfen. Gerade einmal 37 Minuten verbrachte die Weltnummer 3 auf dem Court Philippe-Chatrier, ehe ihr Sieg gegen Camila Giorgi feststand. Die Italienerin musste aufgeben, nachdem sie den 1. Satz 2:6 verloren hatte. In der nächsten Runde trifft Pegula entweder auf Elisa Mertens (WTA 28) oder Camila Osorio (WTA 86).

Monfils kann aus der Box jubeln

Erfolgreich war der Tag auch für die Tennis-Familie Monfils. Jelina Monfils (WTA 192), die auf der Tour weiter unter ihrem Geburtsnamen Switolina an den Start geht, schaffte den Einzug in Runde 3. Die ehemalige Weltranglisten-Dritte aus der Ukraine schlug Storm Hunter (AUS/WTA 204) 2:6, 6:3, 6:1. Switolina war vergangenen Oktober erstmals Mutter geworden und hatte erst im April ihr Comeback gegeben. Ihr Mann Gaël Monfils verfolgte die Partie aus der Box. Am Abend zuvor hatte der Franzose für grosse Emotionen gesorgt und mit einem sensationellen Comeback-Sieg sein frühzeitiges Aus in Roland Garros vermieden.

