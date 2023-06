Legende: Nimmt Kurs auf die zweite Turnierwoche Jelena Rybakina. imago images/Zuma Wire/Rob Prange

Die Top-10-Spielerinnen

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) s. Linda Noskova (CZE/WTA 50) 6:3, 6:3

Weltnummer 4 Jelena Rybakina bekundete an den French Open keine Mühe, in die 3. Runde einzuziehen. Die grossgewachsene Kasachin, die das WTA-1000-Turnier in Rom gewonnen hatte, war mit Brenda Fruhvirtova bereits in der Startrunde auf eine Tschechin getroffen. Gegen Linda Noskova streute Rybakina zwar einige Fehler ein, überzeugte aber auch mit 30 Winnern. Zudem wehrte sie sämtliche 4 Breakchancen ihrer Gegnerin ab.

Major-Debütantin Andreeva in Runde 3

Auf Court Simonne Mathieu sorgte eine 16-jährige Grand-Slam-Debütantin dafür, dass die französischen Hoffnungen einen weiteren Dämpfer erlitten. Mirra Andreeva (WTA 143) fegte Diane Parry (WTA 79) bei ihrem 6:1, 6:2-Sieg regelrecht vom Platz. Die russische Teenagerin hat an der Porte d'Auteuil inklusive der Qualifikation noch keinen Satz abgegeben. Dank dem Vorstoss in die 3. Runde ist bereits klar, dass Andreeva nach den French Open in die Top 100 der Weltrangliste vorrücken wird.