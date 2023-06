Die Top-10-Spielerinnen

Jelina Switolina (UKR/WTA 192) s. Daria Kasatkina (RUS/WTA 9) 6:4, 7:6 (7:5)

Jelina Switolina (WTA 192) bezwang an den French Open an ihrem 2. Turnier nach dem Mutterschaftsurlaub auch Daria Kasatkina (WTA 9) mit 6:4 und 7:6 (7:5). Den Grundstein für den Sieg legte die 28-Jährige im 1. Satz. Gleich 2 Servicedurchbrüche gelangen der Weltranglistennummer 192, sie musste aber auch ihrer Gegnerin einen zugestehen. Dennoch liess sich Switolina davon nicht beeindrucken und brachte den Satz ins Trockene. Der 2. Umgang war noch umkämpfter als der 1., doch auch in diesem hatte die Ukrainerin die Nase im Tiebreak vorne. Switolina, die anderen russischen Gegnerinnen auf der Tour zuletzt den obligatorischen Handschlag am Netz verweigert hatte, verzichtete auch diesmal auf die Geste. Zuvor hatte die Ukrainerin Kasatkina aber für ihren «Mut» gedankt, sich klar gegen den Krieg in der Ukraine zu positionieren. Der Verzicht auf den Handschlag wirkte mit Kasatkina, die ihrer Gegnerin den erhobenen Daumen entgegenstreckte, abgesprochen.

Kato/Sutjiadi für Fehlschlag disqualifiziert

Eine kuriose Szene gab es in der Partie zwischen Miyu Kato/Aldila Sutjiadi und Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo im Doppel der Frauen. Nach einem Return-Fehler schlug Kato den Ball unabsichtlich einem Ballmädchen an den Kopf, bei welchem aufgrund des Schockes die Tränen kullerten. Der Schiedsrichter sprach eine Verwarnung gegen Kato aus. Nach Protesten von Bouzkova/Sorribes Tormo wurde der Supervisor auf den Platz gerufen, welcher die untröstliche Kato und ihre Teamkollegin Sutjiadi disqualifizierte.