Legende: Locker in der 2. Runde Novak Djokovic. Keystone / EPA / YOAN VALAT

Die Top-10-Spieler

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 1) s. Flavio Cobolli (ITA/ATP 159) 6:0, 6:2, 7:5

Novak Djokovic (SRB/ATP 3) s. Aleksandar Kovacevic (USA/ATP 114) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)

Fabio Fognini (ITA/ATP 130) s. Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 10) s. 6:4, 6:4, 6:3

Carlos Alcaraz ist ohne Probleme in die French Open gestartet. In nicht ganz zwei Stunden setzte sich die spanische Weltnummer 1 in drei Sätzen gegen den Aussenseiter Flavio Cobolli durch. In den ersten beiden Sätzen liess Alcaraz gegen den 21-jährigen Italiener nichts anbrennen. Erst im 3. Durchgang wurde es etwas spannender, als der Spanier drei Matchbälle vergab und das Break zum 5:5 hinnehmen musste. Im Anschluss daran drehte Alcaraz jedoch wieder auf und gewann souverän mit 7:5.

Auch Novak Djokovics Startspiel an den French Open ist geglückt. Der Serbe bekundete gegen den US-Amerikaner Aleksander Kovacevic beim 6:3, 6:2 und 7:6 (7:1) keine Mühe. Im ersten Satz konnte Kovacevic zwar noch mit der Weltranglistennummer 3 mithalten, musste aber beim Stand vom 2:3 ein Break zulassen. Djokovic nutzte die Chance und gewann den Durchgang mit 6:3.

In der Folge nahm die Dominanz von Djokovic immer mehr zu. Gleich beim ersten Aufschlag des zweiten Abschnittes konnte Djokovic einen Servicedurchbruch verzeichnen. Dies sollte ihm wenig später nochmals gelingen und so brachte der Serbe den Satz ins Trockene.

Der dritte Durchgang hatte Ähnlichkeiten mit dem 2. Djokovic ging früh mit 2:0 in Führung. Doch dann zeigte der Serbe Nerven: Die wacker kämpfende Weltnummer 114 schaffte selbst zwei Breaks und erzwang das Tiebreak. In diesem behielt Djokovic die Oberhand, gewann nach 2:26 Stunden und holte sich das Ticket für die 2. Runde.

Félix Auger-Aliassime in Runde 1 out

Den Auftakt in die French Open hatte sich Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 10) anders vorgestellt. Der Kanadier schied in der 1. Runde gegen Fabio Fognini (ITA/ATP 52) mit 4:6, 4:6 und 3:6 aus. Die Nummer 10 der Weltrangliste kam gegen den Italiener nie richtig in die Partie. Im ersten Satz musste Auger-Aliassime gleich 2 Aufschlagspiele abgeben, konnte aber nur eines zurückholen.

Der zweite Durchgang startete dann besser: Der Kanadier ging mit 2:0 in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht verteidigen. Zu viele Fehler schlichen sich in sein Spiel ein. Am Ende musste Auger-Aliassime auch den zweiten Satzverlust hinnehmen.

Im dritten Abschnitt spielte der Italiener Fognini gross auf. Der 52. der Weltrangliste schaffte 3 Servicedurchbrüche und verwertete nach 2:17 Stunden den ersten Matchball und sicherte sich das Weiterkommen in die 2. Runde.