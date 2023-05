Weltnummer 2 Daniil Medwedew scheitert an den French Open bei erster Gelegenheit an einem Qualifikanten. Casper Ruud siegt problemlos.

Legende: Frühe Enttäuschung Für Daniil Medwedew. imago images/PanoramiC

Die Top-10-Spieler

Thiago Seyboth Wild (BRA/WTA 172) s. Daniil Medwedew (RUS/ATP 2) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Elias Ymer (SWE/ATP 155) 6:4, 6:3, 6:2

Die Titelhoffnungen von Daniil Medwedew bei den French Open sind schon in der 1. Runde zerplatzt. Der frühere Weltranglistenerste aus Russland scheiterte an seiner kniffligen Auftakthürde und musste sich dem mutigen brasilianischen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild in 5 Sätzen geschlagen geben. Nach seinem 1. Sandplatz-Titel beim Masters in Rom war Medwedew als Mitfavorit nach Paris gereist. Der Russe hatte in dieser Saison bereits 5 Turniersiege gefeiert und sich auf Platz 2 der Weltrangliste vorgekämpft. Seyboth Wild (23), Nummer 172 der Welt und erstmals im Hauptfeld in Paris, zeigte sich aber schon zuletzt auf der Challenger-Tour in guter Form, zudem ist Sand nicht die Lieblingsunterlage von Medwedew.

Casper Ruud hat das Turnier mit einem klaren Dreisatzerfolg auf Court Suzanne-Lenglen lanciert. In der 1. Runde musste der Norweger, der im letzten Jahr in Roland Garros erst im Final an Rafael Nadal gescheitert war, nicht sein bestes Tennis abrufen. Obwohl er ein negatives Verhältnis von Gewinnschlägen zu Fehlern (28:34) auswies, vermochte ihn sein schwedischer Gegner Elias Ymer nicht ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand der Auftaktsieg Ruuds fest.

Zverevs gelungene Rückkehr

Alexander Zverev (ATP 27) hat 361 Tage, nachdem er im Paris-Halbfinal gegen Nadal umgeknickt war und sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte, seine 1. Runde gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 294) erfolgreich gestaltet. Der Deutsche setzte sich in drei Sätzen mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1 durch und trifft am Donnerstag auf den Slowaken Alex Molcan. Mit seinem Spiel war der 26-Jährige nicht vollauf zufrieden, freute sich aber über die Unterstützung des Publikums auf dem Court. «Es ist toll, zurück zu sein. Ich hatte mir das Turnier fett im Kalender angestrichen», sagte Zverev im Interview.