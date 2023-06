Die Top-10-Spieler

Holger Rune (DEN/ATP 6) s. Francisco Cerundolo (ARG/ATP 23) 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Nicolas Jarry (CHI/ATP 35) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5

Eine Achterbahn der Gefühle erlebte Holger Rune im knapp vierstündigen Krimi gegen Francisco Cerundolo. Einem starken Satz liess er jeweils einen Durchhänger folgen, sodass es zu einem Entscheidungs-Umgang kam. Dort schaffte der Däne das Break zum 5:4 und war beim Stand von 30:30 noch 2 Punktegewinne vom Sieg entfernt, ehe er das postwendende Rebreak hinnehmen musste. Im Champions Tiebreak lag Rune dann plötzlich mit 3:5 im Hintertreffen, eher er die Wende doch noch schaffte und den zweiten Viertelfinal-Einzug in Folge in Roland Garros bewerkstelligte. «Es war so ein grosser Spass», schwärmte Rune. «Momente wie dieser bleiben für immer.» Nun kommt es zum skandinavischen Duell mit Casper Ruud.

Legende: Liess sich von der Atmosphäre mitreissen Holger Rune. Keystone/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

Vorjahres-Finalist Casper Ruud feierte in seinem Achtelfinal einen Dreisatz-Sieg über Genf-Sieger Nicolas Jarry. Damit nahm der Norweger auch erfolgreich Revanche, nachdem er in Genf dem Chilenen noch unterlegen war. Ruud musste in 3:20 Stunden reichlich kämpfen, behielt aber in den entscheidenden Situationen der Sätze jeweils die Oberhand. So holte er im 2. Satz einen Breakrückstand auf und schaffte sowohl im 2. als auch im 3. Durchgang das entscheidende Break zum 6:5. So kommt es zur Neuauflage des Paris-Viertelfinals vom letzten Jahr zwischen Ruud und Rune. Damals setzte sich der Norweger in 4 Sätzen durch. Im Head-to-Head führt er mit 4:1.

01:28 Video Ruud - Jarry: Die wichtigsten Punkte Aus Sport-Clip vom 05.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.