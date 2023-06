Holger Rune und Casper Ruud ziehen ohne Probleme in die Achtelfinals in Paris ein. Bei Seyboth Wild gab es Spannungen.

Legende: Ballt die Siegerfaust Holger Rune. Keystone / AP Photo / Jean-Francois Badias

Die Top-10-Spieler

Holger Rune (DEN/ATP 6) s. Genaro Olivieri (ARG/ATP 231) 6:4, 6:1, 6:3

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Zhizhen Zhang (CHN/ATP 71) 4:6, 6:4, 6:1, 6:4

Wie erwartet hat Holger Rune (DEN/ATP 6) den Achtelfinal an den French Open erreicht. Der Däne machte mit dem Qualifikanten Genaro Olivieri kurzen Prozess und gewann in 3 Sätzen mit 6:4, 6:1 und 6:3. Vor allem im 2. Satz drückte die Weltranglistennummer 6 mächtig aufs Gaspedal. Rune gelangen gleich 3 Servicedurchbrüche und liess auch in der Folge nichts mehr anbrennen. Nach 1:58 Stunden verwertete er seinen 1. Matchball zum Sieg und sicherte sich das Achtelfinal-Ticket.

Ruud mit Startproblemen

Auch Casper Ruud (NOR/ATP 4) erreichte nach einem Sieg über den Chinesen Zhizhen Zhang (CHN/ATP 71) den Achtelfinal. Der Norweger musste sich das Weiterkommen jedoch hart erkämpfen: Der Beginn des Spiels verlief nicht optimal für den Weltranglisten-4. Ruud machte zwar auffallend viele Fehler, hatte vor allem Schwierigkeiten, Punkte nach dem zweiten Aufschlag zu erzielen. Seine Erfolgsquote lag lediglich bei 35 Prozent. Dies könnte einer der Gründe sein, warum Ruud den 1. Satz verlor. Allerdings steigerte sich Ruud enorm und gewann die Partie nach 2:35 Stunden verdient mit 4:6, 6:4, 6:1 und 6:4.

Diskussionen und kaputte Schläger

Auf dem Court Simonne-Mathieu lieferten sich Thiago Seyboth Wild (BRA/ATP 172), der zuvor Daniil Medwedew besiegt hatte, und Yoshihito Nishioka (JPN/ATP 33) eine Nervenschlacht. Zunächst hatte der Japaner eine Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter: In der entscheidenden Phase des 2. Satzes, als es beim Stand von 5:5 40:30 für Seyboth Wild stand, diskutierte Nishioka so lange, bis der Schiedsrichter dem Japaner einen Punkt abzog – Break für Seyboth Wild.

Jedoch konnte dieser den Satz trotz des Geschenkes nicht für sich entscheiden, worauf die 172 der Weltrangliste wutentbrannt ihren Schläger zertrümmerte. Am Ende behielt der Japaner die Oberhand und gewann den Match in 5 Sätzen mit 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4 und 6:0. Auch im Achtelfinal darf sich Nishioka durchaus Chancen ausrechnen. Dort trifft er auf Tomas Martin Etcheverry (ARG/ATP 49), der Borna Coric (CRO/ATP 16) ausschaltete.