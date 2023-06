Legende: Gehört zum erweiterten Favoritenkreis Casper Ruud. Keystone/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

Die Top-10-Spieler

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Giulio Zeppieri (ITA/ATP 129) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5

Nach dem problemlosen Auftakt in die French Open hat Casper Ruud in der 2. Runde etwas mehr Mühe bekundet. Der norwegische Vorjahresfinalist gewann die ersten beiden Durchgänge gegen den Italiener Giulio Zeppieri nach frühen Breaks souverän. In der Folge leistete der 21-jährige Qualifikant aber mehr Gegenwehr und zwang Ruud dank seinem ersten Servicedurchbruch in einen 4. Durchgang. Und auch dort erwies sich Zeppieri mit einem späten Rebreak zum 5:5 als zäher Gegner. Weil er seinen Aufschlag danach aber sogleich wieder abgeben musste, fand die Partie dennoch ein schnelles Ende.