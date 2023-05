Legende: In Paris auf gutem Weg Stefanos Tsitsipas. imago images/NurPhoto

Die Top-10-Spieler

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 5) s. Roberto Carballes Baena (ESP/ATP 57) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

In der Startrunde hatte Stefanos Tsitsipas an den French Open gegen den Tschechen Jiri Vesely noch eine Zusatzschlaufe einlegen und über 4 Sätze gehen müssen. Nicht so in Runde 2: In 2:16 Stunden besiegte er Roberto Carballes Baena in 3 Durchgängen. Tsitsipas, der in Paris 2021 im Final gestanden hatte, dominierte die Partie mit insgesamt 46 Winnern. In der 3. Runde könnte er auf den Argentinier Diego Schwartzman treffen, der gegen Nuno Borges (POR) antritt.