Legende: Auf dem zweitgrössten Court die Startaufgabe bewältigt Casper Ruud. Keystone/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

Die Top-10-Spieler

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Elias Ymer (SWE/ATP 155) 6:4, 6:3, 6:2

Casper Ruud hat die French Open mit einem klaren Dreisatzerfolg auf Court Suzanne-Lenglen lanciert. In der 1. Runde musste der Norweger, der im letzten Jahr in Roland Garros erst im Final an Rafael Nadal gescheitert war, nicht sein bestes Tennis abrufen. Obwohl er ein negatives Verhältnis von Gewinnschlägen zu Fehlern (28:34) auswies, vermochte ihn sein schwedischer Gegner Elias Ymer nicht ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand der Auftaktsieg Ruuds fest.