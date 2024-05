Legende: Es hat wieder nicht sollen sein Für Andrej Rublew sind die French Open beendet. Imago/Newspix

Der Russe Andrej Rublew muss bei den French Open schon im Sechzehntelfinal die Segel streichen.

Coco Gauff (WTA 3) bleibt beim 6:2, 6:4 gegen Dajana Jastremska (WTA 32) auch bei ihrem 3. Auftritt in Paris ohne Satzverlust.

Andrej Rublew (ATP 6) muss weiter auf den grossen Durchbruch bei den Grand-Slam-Turnieren warten. Der Russe, der bei den Majors schon 10 Mal einen Viertelfinal spielte, diesen jedoch nie überstand, scheiterte in Paris in der 3. Runde am Italiener Matteo Arnaldi. Nach zweieinhalb Stunden durfte die Weltnummer 35 einen 7:6 (8:6), 6:2, 6:4-Erfolg bejubeln. Je länger die Partie dauerte, desto verärgerter war Rublew über seine Leistung. Der 26-Jährige fluchte und schlug mit dem Racket auf seine Beine ein. Selbst die Sitzbank blieb nicht verschont. Doch es nützte alles nichts, Runde 3 bedeutete für ihn Endstation.

US-Open-Gewinnerin Coco Gauff hat bei den French Open in Paris die Achtelfinals erreicht. Die 20-jährige Amerikanerin, die vor 2 Jahren in Roland Garros im Final gestanden hatte, schlug die Ukrainerin Dajana Jastremska in 2 Sätzen. Gauff bekundete erst kurz vor der Ziellinie etwas Mühe. Beim Stand von 5:2 vergab sie bei eigenem Service einen Matchball, kurze Zeit später musste sie sich breaken lassen. Bei 5:4 sah sich Gauff insgesamt 3 Breakbällen gegenüber, welche sie jedoch alle abwehrte. Nach 94 Minuten stand ihr Achtelfinal-Einzug fest. «Im letzten Game traf sie ein paar Mal die Linie und es war nicht einfach für mich, den Fokus zu wahren. Aber ich bin froh, dass ich den Sack zumachen konnte», so Gauff, die nun auf Elisabetta Cocciaretto (ITA) trifft.