Gänsehaut garantiert: Federers Finalmomente in Wimbledon

Roger Federer greift am Sonntag gegen Marin Cilic nach seinem 8. Wimbledon-Titel. Ein Blick zurück macht Mut: Von bislang 5 Finalgegnern hat einzig Novak Djokovic eine positive Bilanz.

2012 erobert Federer seine bislang letzte Wimbledon-Trophäe 3:54 min, aus sportpanorama vom 8.7.2012

Federer wurde in seiner gesamten Wimbledon-Karriere von 95 Gegnern herausgefordert. In den bisherigen 10 Finals sah er sich nur 5 verschiedenen Widersachern gegenüber.

gegenüber. Der Baselbieter gewann in 7 von 10 Fällen – zwischen 2003 und 2007 fünfmal in Serie.

– zwischen 2003 und 2007 fünfmal in Serie. Total rackerte er während 32 Stunden und 11 Minuten in den Endspielen.

in den Endspielen. Auch dies ist bemerkenswert: Der Schweiz entschied 13 von 16 Final-Tiebreaks für sich.

Vor dem Showdown um seine 8. Trophäe auf dem «heiligen Rasen» am Sonntag (live ab 14:40 Uhr auf SRF zwei) gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP 6) werfen wir nochmals einen Blick zurück. Wir erinnern uns an Roger Federers Finalgegner an der Church Road sowie an den Ausgang der jeweiligen Duelle.

Federers Premiere gegen Philippoussis 1:53 min, vom 15.7.2017

Mark Philippoussis – 1:0

Der heute 40-jährige Australier steht anno 2003 beim 1. Grand-Slam-Titel von «Maestro» fast schon Spalier. Er kommt zu keiner einzigen Breakchance, was seither nie mehr vorgekommen ist. In 116 Minuten ist es das zweitkürzeste Endspiel mit Beteiligung des Baselbieters.

Die Aussichtslosigkeit von Aussenseiter Phlippoussis hat auch damit zu tun, dass Federer nach ersten Aufschlägen auf eine Erfolgsquote von 89 Prozent kommt. Dieser Topwert hat bis heute Bestand.

Roddick hat auch im 3. Anlauf das Nachsehen

Andy Roddick – 3:0

Nach zwei vergeblichen Anläufen versucht der US-Boy im Jahr 2009 nochmals, am Thron zu rütteln. Doch der «Maestro» kann dagegen halten: Er schafft im Longset nach 4:16 Stunden sein allererstes Break (bei 7 Chancen) zum entscheidenden 16:14. Total müssen 436 Punkte (223:213) ausgespielt werden. Federer hämmert Roddick 50 Asse um die Ohren.

Rafael Nadal – 2:1

2008 schüttelt der Mallorquiner seinen Frust aus den Niederlagen von 2006 und 2007 ab, bei denen ihm jeweils in der Endphase die Puste ausging. Vor mittlerweile 9 Jahren beendet der Mallorquiner Federers Ungeschlagenheit an seinem Lieblingsturnier nach total 41 (!) Siegen in Serie. Nadal stürzt «King Roger» bei fortgeschrittener Dämmerung in einem epischen Match nach 4:48 Stunden. Für viele bleibt dieser Fight bis heute unvergessen.

Nadal stürzt «King Roger» im Jahr 2008 2:05 min, vom 15.7.2017

Andy Murray – 1:0

Auch in seinem 4. Major-Endspiel bleibt dem Lokalmatador 2012 die erste Trophäe verwehrt. Nach einem Fehlstart dreht der Schweizer den Spiess um und kauft dem Schotten unter geschlossenem Dach den Schneid ab.

2015: Federer scheitert beim bisher letzten Versuch 5:18 min, aus sportpanorama vom 12.7.2015

Novak Djokovic – 0:2

2012 in der Vorschlussrunde kann Federer den Serben in Wimbledon zwar bezwingen, doch im Final gelingt ihm dies bei bislang 2 Versuchen nicht. Eine bittere Pille hat er vor 3 Jahren zu schlucken, als er sich nach abgewehrtem Matchball in den 5. Satz rettet – dort dann aber ohne Chance bleibt.

Federers bisherige Finals in Wimbledon Jahr

Gegner

Resultat 2003 s. Mark Philippoussis (Aus) 7:6, 6:2, 7:6

2004 s. Andy Roddick (USA)

4:6, 7:5, 7:6, 6:4

2005 s. Andy Roddick (USA) 6:2, 7:6, 6:4

2006 s. Rafael Nadal (Sp)

6:0, 7:6, 6:7, 6:3

2007 s. Rafael Nadal (Sp) 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2

2008 u. Rafael Nadal (Sp) 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9

2009 s. Andy Roddick (USA) 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14

2012 s. Andy Murray (Gb)

4:6, 7:5, 6:3, 6:4

2014

u. Novak Djokovic (Ser)

7:6, 4:6, 6:7, 7:5, 4:6

2015 u. Novak Djokovic (Ser) 6:7, 7:6, 4:6, 3:6



