Gesucht: Neue Paris- und Grand-Slam-Siegerin

Mittwoch, 7. Juni 2017, 22:58 Uhr

An den French Open kommen bei den Frauen noch Timea Bacsinszky, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova und Simona Halep für den Titel in Frage. Fest steht jetzt schon, dass es am Samstag eine Premiere geben wird.

4/4 Sämtliche Halbfinalistinnen in Paris haben etwas gemeinsam. Noch keine Spielerin aus dem Quartett Timea Bacsinszky, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova und Simona Halep hat in ihrer Karriere bis jetzt ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Wir nehmen die Grand-Slam-Bilanzen der 4 Protagonisten unter die Lupe: Timea Bacsinszky: Die Waadtländerin stand bisher einmal in einem Grand-Slam-Halbfinal. 2015 musste sie sich ebenfalls in Paris Serena Williams in 3 Sätzen geschlagen geben. In diesem Jahr winkt ihr nun die ganz grosse Chance, erstmals in einen Major-Final vorzustossen. Gegen Ostapenko ist Bacsinszky in der Favoritenrolle. Zusatzinhalt überspringen Live-Hinweis Die Halbfinals der Frauen können Sie am Donnerstag ab 14:55 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Jelena Ostapenko: Die Lettin ist die grosse Entdeckung der French Open. In Paris überzeugte die Rechtshänderin mit ihrem Alles-oder-Nichts-Spiel. Im Gegensatz zu Bacsinszky fehlt ihr die Erfahrung eines Grand-Slam-Halbfinals. Bisher stand sie erst einmal (Australian Open 2017) in der 3. Runde eines Majors. Karolina Pliskova: Sand ist zwar nicht die bevorzugte Unterlage der Tschechin. In Paris erfreut sie sich aber aktuell einer exzellenten Form. Der Lohn ist der Halbfinal gegen Halep. Pliskova weiss, wie sich ein Grand-Slam-Halbfinal anfühlt. 2016 stiess sie an den US Open gar bis ins Endspiel vor. Dort unterlag sie Angelique Kerber in 3 Sätzen. Simona Halep: Die Rumänin hat von den Halbfinalistinnen die beste Grand-Slam-Bilanz. Am Freitag kämpft sie gegen Pliskova bereits zum 4. Mal um den Vorstoss in den Final. Gelungen ist ihr dies bislang einmal. 2014 musste sich Halep an den French Open im Kampf um den Titel Maria Scharapowa in 3 Sätzen geschlagen geben. Welcher Spielerin trauen Sie den ganz grossen Coup zu? Optionen Timea Bacsinszky Jelena Ostapenko Karolina Pliskova Simona Halep Bacsinszky nach Sieg gegen Mladenovic im Halbfinal 4:37 min, aus sportaktuell vom 6.6.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.06.17, 11:00 Uhr

cud