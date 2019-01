Der Traum der 2. Titelverteidigung an den Australian Open endete für Roger Federer mit der Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas ebenso abrupt wie überraschend. An der anschliessenden Pressekonferenz verblüffte der «Maestro» mit der Ankündigung, in diesem Jahr die Sandsaison bestreiten zu wollen – inklusive French Open. «Ich habe einfach Lust darauf», erklärte Federer.

Einer der Verblüfften: Heinz Günthardt. Das sagt der SRF-Experte ...

... zu Federers Ankündigung: «Es hat mich schon überrascht. Ich war etwas enttäuscht, dass er letztes Jahr nicht angetreten ist.»

... zum Unterschied zwischen Hart- und Sandplatz: «Die Beinarbeit ist eine andere. Man muss das Gefühl dafür entwickeln, wann, wie stark und wie weit man rutschen kann.»

... über Federer und Sand: «Sandplatzspezialisten spielen mit viel Topspin. Das ist nicht unbedingt Rogers Spiel.»

... zu Federers Chancen: «Er wird geduldiger sein müssen und mehr Meter laufen. Er muss versuchen, nicht das klassische Sandplatz-Tennis zu spielen. So wird er kompetitiv sein.»

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 20.01.2019, 18:15 Uhr.