Hingis bleibt auch im Mixed-Doppel im Geschäft

Nachdem sich Martina Hingis bereits im Frauen-Doppel für die Viertelfinals qualifiziert hatte, schaffte die 36-jährige Schweizerin dasselbe im Mixed mit Partner Jamie Murray.

Hingis/Murray verwerten ihren 1. Matchball 0:20 min, vom 11.7.2017

Martina Hingis bleibt in Wimbledon weiter ohne Satzverlust. Im Mixed-Doppel siegte die Schweizerin an der Seite von Jamie Murray in der 3. Runde gegen das tschechische Duo Roman Jebavy und Lucie Hradecka. Nach 1:11 Stunden und zwei Regenunterbrüchen stand das 6:3, 6:4 fest.

Tanz auf 2 Hochzeiten

Mit Murray steht Hingis nun im Viertelfinal. Dort trifft das Duo auf den Sieger der Partie zwischen Max Mirny/Jekatarina Makarowa und Ken Skupski/Jocelyn Rae.

Auch in der Runde der letzten 8 steht Hingis im Frauen-Doppel an der Seite von Yung-Jan Chan. Am Mittwoch trifft das in dieser Saison neuformierte Doppel auf Anna-Lena Groenefeld und Kveta Peschke.

Juniorin Waltert in Runde 3

Ebenfalls siegreich war am Dienstag Simona Waltert. Die 17-jährige Schweizerin bezwang im Juniorinnen-Turnier Amina Anshba in 3 Sätzen mit 4:6, 6:1 und 6:2. Im Achtelfinal trifft Waltert auf die an Nummer 10 gestetzte Chinesin Xin Xu Wang.