Marc-Andrea Hüsler verliert seine Premiere im Hauptfeld von Roland Garros gegen Daniel Altmaier in 3 Sätzen.

Für Paris-Debütant Hüsler ist in der Startrunde Schluss

Es war eine klare Angelegenheit auf Court Nummer 8 zwischen Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) und dem Deutschen Daniel Altmaier (ATP 72). Der Schweizer konnte bei seiner Premiere im Hauptfeld von Roland Garros nicht mit seinem Kontrahenten mithalten. Am Ende musste sich der 26-Jährige, der in diesem Jahr auf Sand bei 6 Turnieren nur zweimal gewann, in 3 Sätzen mit 3:6, 4:6, 4:6 geschlagen geben. Für den Schweizer ist es bei der 4. Major-Teilnahme die 4. Startrundenniederlage.

Altmaier hatte 2020 in Paris für Furore gesorgt, als er unter anderem dank eines Sieges über Jan-Lennard Struff bis in den Achtelfinal marschiert war. Diesmal zeigte er von Beginn an eine konzentrierte Leistung und liess Hüsler auch dank 38 geschlagenen Winnern keine Chance. Nach 2:05 Stunden stand der Sieg des Deutschen fest.