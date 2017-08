Keine US Open für Vögele und Chiudinelli

Stefanie Vögele und Marco Chiudinelli scheitern beide in der 2. Runde der Qualifikation für die US Open.

Für Stefanie Vögele bedeutete Georgia Brescia Endstation. Die Aargauerin verlor gegen die italienische Weltnummer 206 den ersten Satz mit 4:6. Im zweiten Durchgang musste Vögele das Spiel beim Stand von 2:4 aufgeben.

Auch Marco Chiudinelli schaffte es nicht in die 3. Quali-Runde. Der Baselbieter unterlag dem Japaner Go Soeda (ATP 131) in zwei Sätzen mit 3:6 und 1:6.

Damit verbleibt Patty Schnyder die letzte Hoffnung in der Qualifikaiton für die US Open. Die 38-Jährige bestreitet ihre Partie gegen Nicole Gibbs (WTA 121) in der Nacht auf Freitag.