Wenn sich am Sonntag Roger Federer und Novak Djokovic auf dem Centre Court gegenüberstehen, gibt es fast keine Geheimnisse mehr. 47 Mal duellierten sich die beiden Protagonisten bereits, lediglich die Affiche Nadal-Djokovic (54 Duelle) wurde öfters ausgetragen.

Die Head-to-Head-Bilanz spricht für den Serben, der 25 Partien für sich entscheiden konnte. Federer steht derweil bei 22 Siegen. Betrachtet man lediglich die Bilanz in Finalspielen, ist das Verdikt noch deutlicher. Von insgesamt 19 Begegnungen in Endspielen konnte der «Djoker» 13 Partien gewinnen und musste lediglich sechs Mal als Verlierer vom Platz.

Für Federer besonders ärgerlich dürfte die Bilanz in Grand-Slam-Finals sein. 2007, 2014 und 2015 standen sich der «Maestro» und Djokovic in Wimbledon und an den US Open in vier Finalpartien gegenüber. Gleich dreimal musste der Schweizer seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Wir werfen einen Blick zurück.

2007: Federer triumphiert im US-Open-Final

Vor zwölf Jahren stehen sich Federer und Djokovic erstmals in einem Grand-Slam-Final gegenüber. Der damals 20-jährige Serbe setzt Federer zu Beginn gewaltig unter Druck. Allein im 1. Umgang vergibt der «Djoker» 5 Satzbälle, am Ende holt sich der Schweizer den Satz im Tiebreak. Auch im 2. Durchgang lässt Djokovic 2 Satzbälle ungenutzt, erneut krallt sich «King Roger» das Tiebreak. Nach knapp zweieinhalb Stunden siegt Federer mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

2014: Djokovic entzaubert Federer

Sieben Jahre nach ihrer ersten Begegnung in einem Grand-Slam-Final treffen die beiden im Wimbledon-Final 2014 wieder aufeinander. Was folgt, ist ein packendes Duell auf allerhöchstem Niveau. Beinahe 4 Stunden lang liefern sich Federer und Djokovic einen Fight über 5 Sätze – mit dem besseren Ende für Djokovic. Dieser holt sich seinen 2. Titel in Wimbledon mit 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Für den «Maestro» ist es erst die 2. Niederlage in einem Wimbledon-Final.

2015: Der Serbe doppelt nach

Im 2. Wimbledon-Final in Folge zwischen den beiden Rivalen muss sich erneut der Schweizer geschlagen geben. Der «Maestro» beginnt stark, lässt im 1. Durchgang aber Satzbälle ungenutzt. Djokovic rettet sich ins Tiebreak und holt sich den 1. Satz. Den 2. Umgang kann Federer zwar gewinnen, in der Folge ist «Nole» aber zu stark. Der Baselbieter unterliegt mit 6:7 (1:7), 7:6 (12:10), 4:6, 3:6.

2015: Djokovic gewinnt auch an den US Open

Wenige Wochen nach Wimbledon treffen die beiden erneut in einem Major-Final aufeinander, dieses Mal in Flushing Meadows. Nach verlorenem Startsatz kann sich der Schweizer steigern und holt sich Durchgang Nummer 2. Im 3. Satz ist Federer am Drücker, vergibt aber Breakchancen am Laufmeter. Auf der Gegenseite kann Djokovic gleich seine 1. Breakmöglichkeit nutzen und sich den Durchgang sichern. In einer hochdramatischen Partie gewinnt der Serbe nach 3:20 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

