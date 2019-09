Daniil Medwedew und Rafael Nadal tönten in der Match-Analyse ihres jeweiligen Halbfinals verblüffend ähnlich. «Ich hatte Glück, dass ich den 1. Satz gewonnen habe. Dimitrov war eigentlich der bessere Spieler», liess Medwedew verlauten.

Und Nadal meinte: «Im Tiebreak des 1. Durchgangs hatte ich durchaus etwas Glück. Beim Stand von 4:0 hatte Berrettini den Satz eigentlich schon in der Tasche.»

Von Fortuna geküsst spielten die beiden nach gewonnenem Startsatz deutlich befreiter auf. Medwedew gestand seinem Gegner in der Folge noch 7 Games zu, Nadal gab noch deren 5 ab. Nun stehen sich die beiden «Glückspilze» im Endspiel der US Open gegenüber.

Während es für Nadal der 27. Major-Final ist – nur Roger Federer stand noch öfters in einem Endspiel bei den 4 grossen Turnieren (31 Mal) –, feiert Medwedew seine Final-Premiere. Nach dem Triumph beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati scheint der 23-jährige Russe für den grossen Wurf bereit. Kein Spieler hat in diesem Jahr mehr Matches gewonnen als er (50).

Medwedew weiss aber auch, dass er im bisher einzigen Duell mit Nadal – in Montreal setzte es eine 3:6, 0:6-Niederlage ab – nichts zu lachen hatte:

Ich würde gerne sagen, dass es lustig wird. Wird es aber nicht. Nadal ist eine Maschine, ein Tier.

Das «Tier» Nadal ist indes hungrig auf seinen 19. Major-Titel. «Logisch wäre ich am Ende gerne derjenige Spieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln», spielt der Spanier auf den Dreikampf mit Federer und Novak Djokovic an. Und schiebt keck nach: «Ich schlafe nachts aber auch jetzt schon sehr gut.»

