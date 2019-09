Meilenstein an den US Open

Belinda Bencic gewinnt an den US Open im Viertelfinal gegen Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 6:3 in 1:41 Stunden.

Die Schweizerin steht damit erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal.

Ihre nächste Gegnerin ist in der Nacht auf Freitag (ca. 2:45 Uhr Schweizer Zeit auf SRF zwei) Bianca Andreescu oder Elise Mertens.

Belinda Bencics Höhenflug in New York geht weiter. Gegen Donna Vekic (WTA 23) sicherte sich die Weltnummer 12 in einer hart umkämpften Partie ihren ersten Grand-Slam-Halbfinal. Ausserdem ist die 22-Jährige die einzige im Turnier verbliebene Schweizer Vertretung in Flushing Meadows.

Doppelfehler und mentale Stärke

Im 1. Satz konnten sich beide Spielerinnen lange nicht auf den Aufschlag der Gegnerin einstellen. Im 9. Game kam Vekic – auch dank 2 Doppelfehlern von Bencic – zum ersten Breakball, den sie sogleich verwertete. Bencic hingegen reagierte, schlug im folgenden Game ihre ersten beiden Vorhandwinner und nahm der 23-Jährigen den Aufschlag gleich wieder ab.

Da Bencic bei 6:5, 40:30 ihren Break- und Satzball nicht nutzen konnte, musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Bencic spielte souverän, während Vekic einen Gang runterschaltete. Die Schweizerin holte sich das entscheidende Minibreak zum 4:2 dank einem Fehler der Kroatin. Bencic gewann den Satz mit 7:5 im Tiebreak.

Holpriger Start und stark bei Aufschlag Vekic

Bencic leistete sich dann im 2. Satz bei ihrem ersten Aufschlagspiel gleich 3 Doppelfehler, musste Vekic jedoch keine Breakmöglichkeit zugestehen. Auch, weil eine Rückhand, die eigentlich ins Seitenaus geflogen wäre, 2 Mal an die Netzkante und danach ins Feld flog.

Dann aber spielte die Ostschweizerin gross auf: 2 Breakmöglichkeiten zum 3:2 liess sie zuerst ungenutzt, doch bereits beim nächsten Servicegame von Vekic schlug sie zu. Sie holte sich das Break zum 4:3 zu Null. Ein weiteres Break folgte zum 6:3 und damit zum Matchgewinn, nachdem Vekic den Faden etwas verloren hatte.

Bencic auch im Halbfinal Favoritin

In der Nacht auf Freitag spielt Bencic gegen die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 15) oder Elise Mertens (WTA 26) aus Belgien um den Einzug ins Endspiel. Bencic, die in der Weltrangliste erstmals seit Juni 2016 in die Top 10 zurückkehren wird, kann also im Halbfinal nicht auf eine besser klassierte Spielerin treffen und dürfte deswegen sowieso als leichte Favoritin ins Spiel gehen.

