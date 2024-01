Legende: Setzt ihren Lauf fort Dajana Jastremska. IMAGO / ABACAPRESS

Dajana Jastremska (WTA 93) steht an den Australian Open als erste Qualifikantin seit 1978 im Halbfinal.

Die 23-jährige Ukrainerin schlägt Linda Noskova (WTA 50) aus Tschechien mit 6:3, 6:4.

Um das letzte Ticket in der Runde der letzten Vier duellieren sich Anna Kalinskaja und Qinwen Zheng.

Das Märchen der ukrainischen Qualifikantin Dajana Jastremska hat auch im Viertelfinal der Australian Open seine Fortsetzung gefunden. Die 23-Jährige aus der Hafenstadt Odessa, die in der Runde zuvor schon Victoria Azarenka ausgeschaltet hatte, liess sich auch von Linda Noskova nicht aus der Spur bringen. Jastremska feierte in Melbourne (inkl. Qualifikation) ihren 8. Sieg in Folge und steht zum ersten Mal im Halbfinal eines Major-Turniers. 1978 hatte es zuletzt eine Qualifikantin am Yarra River zuletzt in die Runde der letzten 4 geschafft.

Jastremska zeigte gegen die ungesetzte Noskova eine beeindruckende Vorstellung. Die Ukrainerin schlug mehr als drei Mal so viele Winner wie die Tschechin und liess sich auch von einem Break-Rückstand zu Beginn der Partie nicht verunsichern. Jastremska nahm ihrer Gegnerin insgesamt drei Mal den Aufschlag ab und verwertete nach 1:20 Stunden mit einem Service-Winner ihren ersten Matchball.

Im Halbfinal trifft Jastremska auf Anna Kalinskaja (WTA 75) aus Russland oder die Chinesin Qinwen Zheng (WTA 15).